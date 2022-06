Sei sorelle | anticipazioni 20 giugno 2022 | una nuova sfida per le Silva

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 17 giugno 2022) Ledovranno affrontare una. Le ragazze, nel corso della puntata Seidel 20su Rai 1 alle 15:55, dovranno trovare un modo per smaltire la partita di seta rovinata dall'incidente in fabbrica. Adela e le altre individueranno la soluzione nella Contessa di Reventlow. Nel frattempo, un operaio della ditta verrà ucciso in circostanze a dir poco misteriose e la polizia dopo aver fatto tutte le indagini del corso, arresterà un insospettabile.Sei: puntata lunedì 20I problemi per lesembreranno non avere fine. Come se già non bastasse l'incidente occorso a Miguel e la minaccia di ...