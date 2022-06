Quelle Brave Ragazze, le particolari collezioni di Orietta Berti: “Mi piace arrivare fino a 90 poi smettere” (Di venerdì 17 giugno 2022) Nel viaggio di “Quelle Brave Ragazze” (ieri il nuovo episodio, su Sky e in streaming su NOW, e sempre disponibile on demand), le tre Ragazze fantastiche hanno anche trovato il tempo di fare un po’ di shopping. Mara Maionchi e Orietta Berti, in particolare, si sono fermate in un negozio che vendeva, tra le altre cose, foulard e ventagli: la più interessata sembrava Orietta, intenzionata ad arricchire così alcune delle sue leggendarie collezioni… tutte da 90 pezzi al massimo. Immagini concesse da SkyQuelle Brave Ragazze è ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 giugno 2022) Nel viaggio di “” (ieri il nuovo episodio, su Sky e in streaming su NOW, e sempre disponibile on demand), le trefantastiche hanno anche trovato il tempo di fare un po’ di shopping. Mara Maionchi e, in particolare, si sono fermate in un negozio che vendeva, tra le altre cose, foulard e ventagli: la più interessata sembrava, intenzionata ad arricchire così alcune delle sue leggendarie… tutte da 90 pezzi al massimo. Immagini concesse da Skyè ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Pubblicità

mikz89632 : @LGrullita Amori, non riesco a seguirvi molto oggi… poi mi raccontate in privato … ??… cariche per stasera? Vi rende… - GGerardh : RT @giovannabordo11: ??Assolto definitivamente il papà di Maria Elena Boschi , “Il fatto non sussiste” , dopo 7 lunghi anni , un grande ab… - enrico_farda : RT @giovannabordo11: ??Assolto definitivamente il papà di Maria Elena Boschi , “Il fatto non sussiste” , dopo 7 lunghi anni , un grande ab… - wywmnj : voi non capite. la prof ha messo personalmente ME tre i destinatari di questa mail. ME con altre tre ragazze, quell… - APedinotti : RT @giovannabordo11: ??Assolto definitivamente il papà di Maria Elena Boschi , “Il fatto non sussiste” , dopo 7 lunghi anni , un grande ab… -