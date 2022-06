Putin: Ucraina nella Ue? Non abbiamo nulla in contrario (Di venerdì 17 giugno 2022) “L’Ue non e’ un’organizzazione militare, quindi la Russia non e’ contraria all’adesione dell’Ucraina”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin al Forum Economico di San Pietroburgo, citato dalla Tass. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 17 giugno 2022) “L’Ue non e’ un’organizzazione militare, quindi la Russia non e’ contraria all’adesione dell’”. Lo ha detto il presidente russo Vladimiral Forum Economico di San Pietroburgo, citato dalla Tass. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Pubblicità

Agenzia_Ansa : 'Gli Usa pensano di essere l'unico centro del mondo'. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin parlando al fo… - martaottaviani : #Navalny trasferito in una prigione ancora più dura, giornalisti inglesi a cui viene impedito l’ingresso in #russia… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Slitta il discorso di Putin a causa di un cyber-attacco. Macron: nessuna pace se l'obiettivo è 'schiaccia… - fattoquotidiano : l’elenco è interessante perché mostra quali sono le aziende che, nonostante la condanna del governo Draghi per l’in… - Akllen1 : @noitre32 Cosa c'entra Draghi con i razionamenti di acqua? Adesso è colpa sua anche se non piove? E anche riguardo… -