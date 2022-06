Piazza Affari apre in rialzo, Ftse Mib +0,38% (Di venerdì 17 giugno 2022) Piazza Affari apre la seduta in rialzo, con l'Ftse Mib che dagna lo 0,38%, a 21.808 punti. 17 giugno 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 17 giugno 2022)la seduta in, con l'Mib che dagna lo 0,38%, a 21.808 punti. 17 giugno 2022

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Si preannuncia un lunedì nero per le Borse in Europa. Si allarga ancora lo spread tra Btp e Bund, ora a 228 punti.… - classcnbc : Borse europee, avvio in debole rialzo: ????+0,1% ????+0,3% ????+0,3% ????+0,1% #Spread Btp/Bund in calo a 202 pb (dati MF… - infoiteconomia : L'effetto scudo anti-spread non basta: ancora pesanti ribassi a Piazza Affari, male i bancari Da FinanciaLounge - ProiezioniDB : Un episodio di 40 anni fa scatena il panico in Borsa e Piazza Affari oggi potrebbe raggiungere questo record negati… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: La Borsa di Milano chiude in netto calo, in linea con gli altri listini europei. L'ultimo indice Ftse Mib cede il 2,98% a… -