Pare: da oggi in radio la collaborazione tra Ghali e Madame (Di venerdì 17 giugno 2022) È “Pare” (feat. Madame) il nuovo singolo di Ghali, in rotazione radiofonica a partire da venerdì 17 giugno, tratto dal suo ultimo album “Sensazione Ultra”, pubblicato il 20 maggio per Atlantic Warner/Sto Records. Come raccontato dallo stesso Ghali, sin dalla prima fase di realizzazione della strumentale in studio il brano sembrava cucito su misura per l’inconfondibile vocalità di Madame. Il risultato dell’incontro fra i due giovani artisti è questa collaborazione in cui il tema del bullismo è affrontato stravolgendo il punto di vista da cui solitamente siamo abituati ad analizzare questo insidioso fenomeno. In un intreccio di strofe che converge verso un ritornello dalla base irresistibile e super ballabile, prodotta dall’iconico duo Merk & Kremont; ... Leggi su zon (Di venerdì 17 giugno 2022) È “” (feat.) il nuovo singolo di, in rotazionefonica a partire da venerdì 17 giugno, tratto dal suo ultimo album “Sensazione Ultra”, pubblicato il 20 maggio per Atlantic Warner/Sto Records. Come raccontato dallo stesso, sin dalla prima fase di realizzazione della strumentale in studio il brano sembrava cucito su misura per l’inconfondibile vocalità di. Il risultato dell’incontro fra i due giovani artisti è questain cui il tema del bullismo è affrontato stravolgendo il punto di vista da cui solitamente siamo abituati ad analizzare questo insidioso fenomeno. In un intreccio di strofe che converge verso un ritornello dalla base irresistibile e super ballabile, prodotta dall’iconico duo Merk & Kremont; ...

Pubblicità

EnricaSpo : RT @giorgia61233188: Questo #Stato è nemico, fa paura.così lo percepisco..Concluso oggi l’acquisto per il vaccino del vaiolo delle scimmie,… - Ales_1981 : @mm_roma @loveandthecity_ Lo provo grazie! Non è un bifasico mi pare di capire, è proprio olio… oggi lo cerco. - smauri67 : @vaielettrico @Fabio_Galletti @MauroTedeschini @VAIstradeanas @StradeAnas @ehang @EhangEurope @DesignMuseumChi… - SciabolataFFP : Pare che in questo momento la richiesta sia di 15 più bonus, mentre l'offerta che oggi dovrebbe presentare l'Inter… - roma_passione : #BuongiornoATutti Ad oggi siamo a 12900000035637 Nomi accostati alla Roma in ambito di calciomercato Te pare ????????… -