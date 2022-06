Napoli - Enel X Way si aggiudica un lotto di oltre 60 stazioni di ricarica (Di venerdì 17 giugno 2022) Dopo Roma e le metropoli del Nord, anche a Napoli la rete di ricarica è destinata a una rapida espansione. Un grande aiuto arriverà da Enel X Way, la neonata business unit di Enel dedicata alla mobilità elettrica, che provvederà a installare 60 stazioni nel capoluogo campano, tra infrastrutture quick da 22 kW e di tipo fast e ultrafast, con potenze fino a 300 kW, fondamentali per chi ha necessità di ripristinare gran parte dell'autonomia del veicolo in tempi brevi. Il bando comunale. L'azienda italiana si è aggiudicata il primo lotto del bando del Comune di Napoli per adeguare la rete di ricarica cittadina alla crescente domanda di auto elettriche e, quindi, di infrastrutture a supporto. Napoli è una città strategica ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 17 giugno 2022) Dopo Roma e le metropoli del Nord, anche ala rete diè destinata a una rapida espansione. Un grande aiuto arriverà daX Way, la neonata business unit didedicata alla mobilità elettrica, che provvederà a installare 60nel capoluogo campano, tra infrastrutture quick da 22 kW e di tipo fast e ultrafast, con potenze fino a 300 kW, fondamentali per chi ha necessità di ripristinare gran parte dell'autonomia del veicolo in tempi brevi. Il bando comunale. L'azienda italiana si èta il primodel bando del Comune diper adeguare la rete dicittadina alla crescente domanda di auto elettriche e, quindi, di infrastrutture a supporto.è una città strategica ...

