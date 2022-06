Nadal conferma, diventa padre e gioca a Wimbledon (Di venerdì 17 giugno 2022) A dispetto dai rumors il maiorchino dovrebbe farcela Novità in vista per Rafael Nadal e non solo tennistiche. Il mancino di Manacor ha tenuto oggi, 17 giugno, a Maiorca una conferenza stampa in cui ha sciolto alcuni dubbi. Intanto, il tennista ha confermato le voci disuse nelle ultime ore dal settimanale “Hola!” che aveva paparazzato la moglie e compagna da 18 anni Xisca. Diventerà presto papà: “Diventerò padre. Non so come cambierà la mia vita. Non credo significherà un cambiamento nella mia vita professionale”. Leggi anche: Nadal presto scioglierà le riserve su Wimbledon e intanto diventa padre L’attuale campione di Australian Open e Roland Garros ha poi confermato anche la sua presenza a Wimbledon per la terza prova Slam, in ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 17 giugno 2022) A dispetto dai rumors il maiorchino dovrebbe farcela Novità in vista per Rafaele non solo tennistiche. Il mancino di Manacor ha tenuto oggi, 17 giugno, a Maiorca una conferenza stampa in cui ha sciolto alcuni dubbi. Intanto, il tennista hato le voci disuse nelle ultime ore dal settimanale “Hola!” che aveva paparazzato la moglie e compagna da 18 anni Xisca. Diventerà presto papà: “Diventerò. Non so come cambierà la mia vita. Non credo significherà un cambiamento nella mia vita professionale”. Leggi anche:presto scioglierà le riserve sue intantoL’attuale campione di Australian Open e Roland Garros ha poito anche la sua presenza aper la terza prova Slam, in ...

