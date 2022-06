Muriqi: il Maiorca non lo molla, ma Lazio non fa sconti (Di venerdì 17 giugno 2022) Il Maiorca non molla Muriqi. Lo scrive oggi il Corriere dello Sport, citando fonti locali e sottolineando che gli spagnoli non hanno abbandonato... Leggi su calciomercato (Di venerdì 17 giugno 2022) Ilnon. Lo scrive oggi il Corriere dello Sport, citando fonti locali e sottolineando che gli spagnoli non hanno abbandonato...

Pubblicità

flazia24 : RT @danilopau_: Rifiutare gli 8 milioni del Maiorca per Muriqi sarebbe terrorismo puro, roba che quelli di Al-Qaeda farebbero un salto a Fo… - danilopau_ : @laziocrazia @ElioDAngelo1 Vabbè ragazzi, però Muriqi è un macigno da levarsi di torno e basta. Se stiamo a far sto… - flamanc24 : RT @danilopau_: Rifiutare gli 8 milioni del Maiorca per Muriqi sarebbe terrorismo puro, roba che quelli di Al-Qaeda farebbero un salto a Fo… - LALAZIOMIA : Muriqi, il Maiorca non lo molla. La Lazio però non fa sconti - danilopau_ : Rifiutare gli 8 milioni del Maiorca per Muriqi sarebbe terrorismo puro, roba che quelli di Al-Qaeda farebbero un sa… -