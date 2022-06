Maternità: come dimettersi senza perdere la Naspi. Casi e istruzioni (Di venerdì 17 giugno 2022) I genitori lavoratori che fruiscono di Maternità e paternità possono accedere alla Naspi in caso di dimissioni? L’indennità di disoccupazione Naspi è una prestazione economica garantita dall’INPS nei Casi di perdita involontaria del posto di lavoro. Possono accedervi i lavoratori subordinati compresi apprendisti, soci lavoratori di cooperative, personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni. Dal 1° gennaio 2022 la prestazione è stata estesa agli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti di cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, prevalentemente propri o conferiti dai loro soci. In generale, la Naspi è esclusa nei Casi di dimissioni, dal ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 17 giugno 2022) I genitori lavoratori che fruiscono die paternità possono accedere allain caso di dimissioni? L’indennità di disoccupazioneè una prestazione economica garantita dall’INPS neidi perdita involontaria del posto di lavoro. Possono accedervi i lavoratori subordinati compresi apprendisti, soci lavoratori di cooperative, personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni. Dal 1° gennaio 2022 la prestazione è stata estesa agli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti di cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, prevalentemente propri o conferiti dai loro soci. In generale, laè esclusa neidi dimissioni, dal ...

