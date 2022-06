L’omaggio di Gigi D’Alessio a Maradona in Si Turnasse A Nascere e il ricordo: “Si mise a piangere” (Di venerdì 17 giugno 2022) Diego Armando Maradona amava Napoli e Napoli amava Maradona ma non tutti sanno che quando il campione era ancora in vita aveva conosciuto Gigi D’Alessio e ci aveva anche collaborato. L’omaggio di Gigi D’Alessio a Maradona in Si Turnasse A Nascere risuona in Piazza del Plebiscito a Napoli e in diretta su Rai1 venerdì 17 giugno: è il suo modo di ricordare il compianto amico alla sua festa per i 30 anni di carriera. “Quando la sentì si mise a piangere”, ricorda Gigi D’Alessio. Maradona si era rispecchiato molto in quella storia che Gigi aveva raccontato nel testo, pur non ispirandosi a lui. Gli chiese allora di poter ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 17 giugno 2022) Diego Armandoamava Napoli e Napoli amavama non tutti sanno che quando il campione era ancora in vita aveva conosciutoe ci aveva anche collaborato.diin Sirisuona in Piazza del Plebiscito a Napoli e in diretta su Rai1 venerdì 17 giugno: è il suo modo di ricordare il compianto amico alla sua festa per i 30 anni di carriera. “Quando la sentì si”, ricordasi era rispecchiato molto in quella storia cheaveva raccontato nel testo, pur non ispirandosi a lui. Gli chiese allora di poter ...

