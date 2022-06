Il Pentagono non «ha ammesso silenziosamente» di aver finanziato 46 laboratori in Ucraina (Di venerdì 17 giugno 2022) Il 15 giugno 2022 su Facebook è stato pubblicato uno screenshot di una notizia in cui si legge «Il Pentagono ammette silenziosamente di aver finanziato 46 laboratori biologici in Ucraina dopo mesi di rigetto delle accuse russe come propaganda». Il riferimento è alle notizie infondate o false circolate dall’inizio dell’invasione militare russa dell’Ucraina, diffuse anche dalle autorità russe, riguardo a presunte armi biologiche prodotte nei laboratori presenti in Ucraina e gestiti dagli Stati Uniti d’America. Su Facta ci siamo occupati diverse volte di questi casi di disinformazione (qui, qui e qui). Il contenuto oggetto di analisi veicola una notizia presentata in maniera fuorviante. Andiamo con ordine. Lo scorso 9 giugno il ... Leggi su facta.news (Di venerdì 17 giugno 2022) Il 15 giugno 2022 su Facebook è stato pubblicato uno screenshot di una notizia in cui si legge «Ilammettedi46biologici indopo mesi di rigetto delle accuse russe come propaganda». Il riferimento è alle notizie infondate o false circolate dall’inizio dell’invasione militare russa dell’, diffuse anche dalle autorità russe, riguardo a presunte armi biologiche prodotte neipresenti ine gestiti dagli Stati Uniti d’America. Su Facta ci siamo occupati diverse volte di questi casi di disinformazione (qui, qui e qui). Il contenuto oggetto di analisi veicola una notizia presentata in maniera fuorviante. Andiamo con ordine. Lo scorso 9 giugno il ...

