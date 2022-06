Furgone investe tre persone tra Volla e Cercola | morto uno dei tre feriti

(Di venerdì 17 giugno 2022) Napoli. Non ce l’ha fatta l’uomo di 73 anni, investito nel pomeriggio, a, da una Doblò bianca. L’uomo è stato sottoposto ad un intervento chirurgico all’ospedale del Mare e poi trasferito al reparto di rianimazione. In serata, purtroppo, il suo cuore ha ceduto.tretrauno dei L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Napoli, 17 giugno 2022 - Un uomo di 29 anni è stato fermato perché sospettato di aver investito tre persone con un furgone nel napoletano. Il primo incidente è avvenuto nel comune di Volla, dove è stata travolta una donna di 40 anni. Poco dopo, a Cercola, un uomo di 73 anni è stato investito e successivamente è deceduto.