Fontana | Imparato ed Errico a Radio Marte sul Napoli

A Radio Marte, nel corso del programma "Marte Sport Live", è intervenuto l'allenatore Gaetano Fontana. "Ho un contratto con l'Imolese, ma nel calcio mai dire mai soprattutto al giorno d'oggi. Ad oggi, anche con contratti firmati, può succedere di tutto. Le stagioni sono lunghe e impegnative, ci sono tante competizioni. A mio avviso non ci si può soffermare su poche individualità, perché ad oggi una squadra competitiva deve avere giocatori di pari livello in ogni ruolo. I troppi impegni sono stressanti sia dal punto di vista fisico che psicologico, per questo serve la copertura in tutti i ruoli. Avendo Fabian e Demme, andrei a trovare una figura più vicina ad Anguissa dove hai più forza ma meno qualità. Se viene a mancare Anguissa vengono a mancare le dinamiche della squadra, con Fabian e Demme il centrocampo è ...

