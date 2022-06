Folle corsa del furgone killer | morto uno dei feriti | 29enne fermato dai carabinieri

(Di venerdì 17 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Ha seminato il panico con il suoin due comuni della provincia di Napoli, travolgendo tre persone, una delle quali, un uomo di 71 anni, è poiin ospedale. Il conducente del mezzo, un, bloccato dai, dovrà dare spiegazioni del suocomportamento. L’incredibile sequenza del terrore si è consumata rapidamente. L’uomo ha dapprima investito una donna di 40 anni in via Verdi a Volla. Poi, nel vicino comune di Cercola, ha travolto, in via del Progresso un’altra donna di 47 anni e l’uomo di 71 anni che sarebbe poi spirato per le ferite riportate. Idella compagnia di Torre del Greco hanno ritrovato il, un Doblo di colore bianco, abbandonato nel Rione De Gasperi ...

Sul web sono diventate virali le immagini delle telecamere di sorveglianza che hanno ripreso la corsa del mezzo e l'investimento della donna a Cercola.