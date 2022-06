Dodicenne ruba un ovetto di cioccolato | poi si pente e invia 10 euro con una lettera di scuse

Pubblicità

lacittanews : Un dodicenne svizzero ha inviato una lettera di scuse al proprietario di un alimentari di San Marino dal quale lo s… - Marilenapas : RT @Corriere: Dodicenne ruba un kinder. Poi scrive una lettera di scuse con dieci euro - Stefanialove_of : Dodicenne ruba un kinder. Poi scrive una lettera di scuse con dieci euro . Dietro a questo bambino ci sono sicuram… - Bianca34874951 : RT @Corriere: Dodicenne ruba un kinder. Poi scrive una lettera di scuse con dieci euro - Tullia01 : RT @Corriere: Dodicenne ruba un kinder. Poi scrive una lettera di scuse con dieci euro -

"Mi è arrivata una raccomandata dalla Svizzera , scritta a mano con all'interno 10 euro , come lettera di scuse di un padre il cui figlio mi avrebbe rubato in gita un ovetto Kinder ". Lo racconta sui ...un ovetto Kinde r a un negoziante di San Marino, ma si pente e cerca di rimediare al danno. Un ragazzino di 12 anni ha commesso una bravata di cui si è pentito e dalla Svizzera, paese in cui ...«Mi è arrivata una raccomandata dalla Svizzera, scritta a mano con all’interno 10 euro, come lettera di scuse di un padre il cui figlio mi avrebbe rubato in gita un ovetto Kinder». Lo racconta sui soc ...Avrebbe derubato più di dieci anziani, carpendo la loro fiducia e riuscendo ad entrare in casa, per poi distrarli e appropriarsi di denaro e oggetti di valore. E c'è di ...