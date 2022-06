DIRETTA F1 | GP Montreal 2022 LIVE | si torna in pista per le FP2 | ma la pioggia è in agguato

(Di venerdì 17 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.02 Ocon monta subito le gomme soft con l’Alpine. Mescola media per tutti gli altri ad eccezione delle McLaren, che provano la hard. 23.00 SEMAFORO VERDE!!! Cominciano gli ultimi 60 minuti di prove libere del venerdì di. 22.58 Probabilità dicalcolata al 40% dalla Formula 1 per questa seconda sessione di libere. 22.56 Le ultime indicazioni dei radar parlano di un possibile scroscio dinegli ultimi minuti del turno oppure dopo la conclusione della sessione. Domani invece le qualifiche dovrebbero svolgersi in condizioni dibagnata. 22.53 CLASSIFICA GENERALE MONDIALE COSTRUTTORI: 1 RED BULL RACING RBPT 279 2 FERRARI 199 3 MERCEDES 161 4 MCLAREN MERCEDES 65 5 ALPINE RENAULT 47 6 ALFA ROMEO FERRARI 41 7 ALPHATAURI ...

SkySportF1 : ?? Verstappen firma le FP1 in Canada ? Leclerc fuori dalla top 3 I risultati ? - SkySportF1 : ? Le ultime, gli scenari e le ipotesi ? - xxxhgio : RT @SkySportF1: Formula 1, GP Canada: la diretta delle seconde prove libere da Montreal, LIVE su Sky Sport F1 #SkyMotori #F1 #Formula1 #Can… - SkySport : RT @SkySportF1: Formula 1, GP Canada: la diretta delle seconde prove libere da Montreal, LIVE su Sky Sport F1 #SkyMotori #F1 #Formula1 #Can… - SkySportF1 : Formula 1, GP Canada: la diretta delle seconde prove libere da Montreal, LIVE su Sky Sport F1 #SkyMotori #F1… -

... STREAMING VIDEO ETV: COME SEGUIRE LE PROVE LIBERE Le prove libere FP1 e FP2 dellaFormula 1 del Gran Premio del Canada 2022 sul circuito cittadino di, che aprono il ......sessione di prove scatterà in Italia quando saranno le 23 e sarà possibile seguirla in... I risultati completi delle Libere 1 aCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cronaca FP1 - Classifica FP1 - Presentazione weekend - Programma odierno in tv e streaming Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sec ...Il campione del mondo in carica ha ottenuto la migliore prestazione, mettendosi alle spalle la Ferrari di Sainz e la Alpine di Alonso ...