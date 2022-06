Covid, “Stop all’isolamento per i positivi”: la svolta annunciata da Costa (Di venerdì 17 giugno 2022) Potrebbe non essere più vigore la norma che obbliga all’isolamento domiciliare i positivi al Covid-19. Ad anticiparlo è il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa che, in vista di una “necessaria convivenza” col virus, ha spiegato come un provvedimento in tale direzione potrebbe presto essere preso in considerazione. Covid, Stop all’isolamento in caso di positività. L’annuncio L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 17 giugno 2022) Potrebbe non essere più vigore la norma che obbligadomiciliare ial-19. Ad anticiparlo è il sottosegretario alla Salute, Andreache, in vista di una “necessaria convivenza” col virus, ha spiegato come un provvedimento in tale direzione potrebbe presto essere preso in considerazione.in caso dità. L’annuncio L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

