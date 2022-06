Covid, Galli a La7: “Stop quarantena per positivi? Intempestivo, non siamo tornati alla normalità. Pensano di chiudere la pandemia per decreto” (Di venerdì 17 giugno 2022) “Non si parla più di Covid per due motivi non buoni: uno è che la guerra ha polarizzato l’attenzione e questa è una cosa che non si può non subire per la sua gravità; l’altro motivo, pessimo, è che a molti è venuto in mente di poter chiudere la pandemia per decreto. Ma, ahimè, non funziona così“. Sono le parole dell’infettivologo Massimo Galli, intervenuto nella trasmissione “L’aria che tira” (La7), dove ha espresso una critica, neppure velata, al governo Draghi, all’Iss e al ministero della Salute, che starebbero valutando la possibilità di eliminare l’isolamento domiciliare per i positivi al Coronavirus, così come annunciato ieri dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa. Galli ha spiegato: “Omicron 5 sta già cominciando a darci problemi, mi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 giugno 2022) “Non si parla più diper due motivi non buoni: uno è che la guerra ha polarizzato l’attenzione e questa è una cosa che non si può non subire per la sua gravità; l’altro motivo, pessimo, è che a molti è venuto in mente di poterlaper. Ma, ahimè, non funziona così“. Sono le parole dell’infettivologo Massimo, intervenuto nella trasmissione “L’aria che tira” (La7), dove ha espresso una critica, neppure velata, al governo Draghi, all’Iss e al ministero della Salute, che starebbero valutando la possibilità di eliminare l’isolamento domiciliare per ial Coronavirus, così come annunciato ieri dal sottosegretarioSalute Andrea Costa.ha spiegato: “Omicron 5 sta già cominciando a darci problemi, mi ...

Pubblicità

RaffyB_68 : RT @AStramezzi: Prof. @MassimoGalli51 mi contatti Verrò volentieri a visitarLa e Le spiegherò da collega quali sono le cause dei Suoi prob… - avatar1dory : RT @AStramezzi: Prof. @MassimoGalli51 mi contatti Verrò volentieri a visitarLa e Le spiegherò da collega quali sono le cause dei Suoi prob… - GessaMarta : RT @AStramezzi: Prof. @MassimoGalli51 mi contatti Verrò volentieri a visitarLa e Le spiegherò da collega quali sono le cause dei Suoi prob… - EuroTeuro : RT @AStramezzi: Prof. @MassimoGalli51 mi contatti Verrò volentieri a visitarLa e Le spiegherò da collega quali sono le cause dei Suoi prob… - VedeleAngela : RT @AStramezzi: Prof. @MassimoGalli51 mi contatti Verrò volentieri a visitarLa e Le spiegherò da collega quali sono le cause dei Suoi prob… -