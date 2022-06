Chi sono i genitori e i fratelli di Gigi D’Alessio: “Purtroppo ho perso Pietro per il cancro” (Di venerdì 17 giugno 2022) Legatissimo ai suoi genitori, Francesco D’Alessio e Antonietta Consiglio, Gigi D’Alessio riserva per loro spesso un momento per ricordare la loro memoria. E sì, perché la mamma e il papà dell’artista sono scomparsi da diversi anni e lui ne sente tutt’ora la mancanza. Quello che gli manca di più è l’abbraccio di sua mamma Antonietta. La sente, comunque, molto vicina. Per lei il cantautore napoletano ha scritto la canzone La prima stella, dove racconta il loro forte legame. Suo padre andava molto spesso ai concerti, comprava i biglietti senza dirgli nulla. Poi lo chiamava al telefono e gli diceva: Gino a papà, sono orgoglioso di te. Per Gigi i genitori sono la finestra della vita e, quando li perdi entrambi, tutto diventa ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 17 giugno 2022) Legatissimo ai suoi, Francescoe Antonietta Consiglio,riserva per loro spesso un momento per ricordare la loro memoria. E sì, perché la mamma e il papà dell’artistascomparsi da diversi anni e lui ne sente tutt’ora la mancanza. Quello che gli manca di più è l’abbraccio di sua mamma Antonietta. La sente, comunque, molto vicina. Per lei il cantautore napoletano ha scritto la canzone La prima stella, dove racconta il loro forte legame. Suo padre andava molto spesso ai concerti, comprava i biglietti senza dirgli nulla. Poi lo chiamava al telefono e gli diceva: Gino a papà,orgoglioso di te. Perla finestra della vita e, quando li perdi entrambi, tutto diventa ...

Pubblicità

reportrai3 : Malagrotta va a fuoco. La città è stata vittima di emergenze continue e le soluzioni trovate sono state fragili e c… - borghi_claudio : @gianfrancazorz1 @boni_castellane L'unica 'novità' (leggi: contentino per chi ha perso) è che se uno fa una visura… - AlfredoPedulla : #Lukaku: i contatti tra i club non sono diretti, ma solo attraverso avvocato #Ledure. La richiesta prestito del… - laprimapaola : Julian Assange ci ricorda che viene punito chi divulga notizie di corruzione e crimini di guerra , non chi li compi… - ErranteItaliano : @cervovski Non sono d'accordo, il disagio va creato alla controparte e non agli utenti. Anche perché è un boomerang… -