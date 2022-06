Barù e la sorpresa firmata “Braci”. Ecco l’appuntamento di stasera (Di venerdì 17 giugno 2022) Barù è inarrestabile con il suo ristorante “Braci”: dopo la sorpresa per i fan che lo ha visto al ristorante con il suo amico e ex gieffino Davide Silvestri, questa sera ospita un altro special guest: Ecco di chi si tratta Anche stasera Barù ha organizzato un evento nel suo ristorante Braci con un ospite particolare. Si tratta dell’imprenditore nel mondo del beverage, Giorgio Facchinetti, così come si legge tra le stories dell’ex gieffino, che ha postato la foto dove è ritratto con Facchinetti e pubblicizza la serata. La settimana scorsa invece è stata la volta dell’amico ed ex gieffino Davide Silvestri con la sua birra. I due hanno pubblicato una serie di storie su Instagram mentre arrostivano la carne insieme e sullo sfondo tantissima gente. Leggi ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 17 giugno 2022)è inarrestabile con il suo ristorante “”: dopo laper i fan che lo ha visto al ristorante con il suo amico e ex gieffino Davide Silvestri, questa sera ospita un altro special guest:di chi si tratta Ancheha organizzato un evento nel suo ristorantecon un ospite particolare. Si tratta dell’imprenditore nel mondo del beverage, Giorgio Facchinetti, così come si legge tra le stories dell’ex gieffino, che ha postato la foto dove è ritratto con Facchinetti e pubblicizza la serata. La settimana scorsa invece è stata la volta dell’amico ed ex gieffino Davide Silvestri con la sua birra. I due hanno pubblicato una serie di storie su Instagram mentre arrostivano la carne insieme e sullo sfondo tantissima gente. Leggi ...

