(Di venerdì 17 giugno 2022) Quale futuro per Silvio? Dopo la promozione in Serie B, è scattato in automatico il rinnovo del contratto che lega il tecnico originario di Massa al Palermo. Tuttavia, nei giorni scorsi, l’allenatore ex Carrarese ha posto...

... sono i talent Raul Cremona, Ippolita, Alessandro Betti e Marta Zoboli. Gli attori chiamati ... vigili del fuoco al lavoro tutta la notte NEWS TO GO Unhcr: nuovodi persone in fuga nel ...... Silvioha ripercorso le emozioni provate dopo la promozione del suo Palermo in Serie B: '... Il Palermo ha storia e quest'anno abbiamo realizzato allo stadio ildi presenze. E non contro ... Baldini: “Record Barbera Portato il messaggio di Santa Rosalia”. E sul futuro… Silvio Baldini ha rilasciato una lunga intervista a Rai Sport per parlare della sua avventura al Palermo, culminata con la promozione ...Quale futuro per Silvio Baldini Dopo la promozione in Serie B, è scattato in automatico il rinnovo del contratto che lega il tecnico originario di Massa al Palermo. Tuttavia, nei giorni scorsi, l’all ...