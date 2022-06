VIDEO | UNA BIG DI PREMIER PUNTA LEWANDOWSKI! (Di giovedì 16 giugno 2022) Svolta a sorpresa per il futuro di Robert Lewandowski. Ogni movimento fa rumore quando si parla del polacco. Quando sei uno degli attaccanti più prolifici d’Europa ogni minimo contatto può far scaturire una bomba di mercato. Il futuro del centravanti è a due facce. Da un lato, quella che sembra ormai una sicurezza, non giocherà più in Baviera, la rottura con il Bayern Monaco sembra non essere risanabile. Dalla parte opposta l’incertezza su quello che sarà il suo futuro, quello che sarà nuovo club dell’attaccante. Sembrava ormai cosa fatta l’arrivo del calciatore a Barcellona ma, nel calciomercato si sa, tutto può cambiare in un attimo. Nelle ultime ore si è sparsa a macchia d’olio la notizia: il giocatore può finire al Chelsea. Con la partenza ormai chiara di Romelu Lukaku si libererà uno slot in attacco e i blues non vogliono badare a spese. Con queste basi si prospetta un’asta ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 16 giugno 2022) Svolta a sorpresa per il futuro di Robert Lewandowski. Ogni movimento fa rumore quando si parla del polacco. Quando sei uno degli attaccanti più prolifici d’Europa ogni minimo contatto può far scaturire una bomba di mercato. Il futuro del centravanti è a due facce. Da un lato, quella che sembra ormai una sicurezza, non giocherà più in Baviera, la rottura con il Bayern Monaco sembra non essere risanabile. Dalla parte opposta l’incertezza su quello che sarà il suo futuro, quello che sarà nuovo club dell’attaccante. Sembrava ormai cosa fatta l’arrivo del calciatore a Barcellona ma, nel calciomercato si sa, tutto può cambiare in un attimo. Nelle ultime ore si è sparsa a macchia d’olio la notizia: il giocatore può finire al Chelsea. Con la partenza ormai chiara di Romelu Lukaku si libererà uno slot in attacco e i blues non vogliono badare a spese. Con queste basi si prospetta un’asta ...

Pubblicità

ItaliaViva : La pavidità della politica nei confronti della magistratura si vede anche nelle mancate scuse alla famiglia Boschi… - trash_italiano : Mahmood e Blanco smentiscono su Instagram gli articoli che parlavano di una presunta crisi tra i due. - ItaliaViva : 'Il Presidente #Draghi assieme a #Macron e Scholz in viaggio per #Kiev danno una immagine iconica fantastica di com… - BubuOrsetto : RT @Guido44895392: Vergognoso! Una sedicenne atleta dell’Ucraina Nazista ha partecipato ad un torneo di boxe in Ungheria. Durante la premia… - Giuli4g95 : RT @SonoImprudente: Annalisa sei una dea ?? -