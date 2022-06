Uomini e Donne, ex tronista (“nemica giurata” di Tina) è incinta (Di giovedì 16 giugno 2022) Ex tronista incinta: di chi si tratta Vi ricordate dell’ex tronista di Uomini e Donne, Rossella Intellicato? In passato è stata protagonista anche del Grande Fratello 14 e oggi condivide una grande gioia con il suo compagno Giovanni Ferrero e i propri fan. Ebbene sì, perché l’ex volto del dating show ha fatto sapere al L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 16 giugno 2022) Ex: di chi si tratta Vi ricordate dell’exdi, Rossella Intellicato? In passato è stata protagonista anche del Grande Fratello 14 e oggi condivide una grande gioia con il suo compagno Giovanni Ferrero e i propri fan. Ebbene sì, perché l’ex volto del dating show ha fatto sapere al L'articolo proviene da Novella 2000.

Pubblicità

pdnetwork : Ai #ballottaggi con donne e uomini competenti, seri, appassionati. Vogliamo città dove vivere meglio, lavorare e fa… - poliziadistato : Insieme in tante emergenze per aiutare i cittadini in difficoltà. Auguri alle donne e uomini della… - matteosalvinimi : Questo è quello a cui sono obbligati, ogni giorno, donne e uomini delle Forze dell’ordine a cui va il mio sostegno… - isthisbicuIture : mentre le donne pagano per fare ste pagliacciate ed avvicinare le loro performance sessuali alle fantasie pornograf… - LeContemporanee : Crisi del paradigma maschile. Una riflessione approfondita a cura della giovanissima Marta Nykytchuk, tra le nuove… -