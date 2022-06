Ultime Notizie – Formazione ‘hands on’ giovani neurochirurghi all’Irccs Neuromed

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 16 giugno 2022) Ladei. Si apre un nuovo capitolo per il Centro di Medicina necroscopica – Unità di Chirurgia formativa dell’Irccsdi Pozzilli (Is). Con il ‘Microsurgical course‘, ispecializzandihanno potuto eseguire per due giorni un addestramento pratico in prima persona,on’ nella definizione anglosassone. “Sotto i loro bisturi e i loro microscopi c’erano tessuti capaci di riprodurre alcune delle condizioni che un neurochirurgo si trova davanti quando è in sala operatoria. Come le placente, donate alla scienza damadri, grazie alla collaborazione con l’Istituto Clinico Mediterraneo di Agropoli”, sottolinea l’Irccs. Un nuovo capitolo di un cammino iniziato da qualche mese – si legge ...