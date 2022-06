**Ucraina: maggioranza al lavoro su risoluzione, centralità Ue ed 'escalation' diplomatica'** (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma, 16 giu. (Adnkronos) - Oggi prima riunione maggioranza-governo in vista della risoluzione per il passaggio del premier Mario Draghi in aula il 21 e 22 giugno sul Consiglio europeo. Un primo confronto sulla base dell'ordine del giorno del Consiglio (che è stato recapitato proprio oggi) e quindi un 'giro di tavolo' sul punto di vista delle varie forze politiche. "Clima buono, c'è la volontà di arrivare a una soluzione condivisa", riferisce all'Adnkronos chi ha partecipato alla riunione. Insomma, nessuno smarcamento. Né da Lega né dai 5 Stelle reduci oggi da un duro intervento del ministro pentastellato degli Esteri, Luigi Di Maio, che ha 'ammonito' i suoi a non 'disallinearsi' rispetto all'asse delle alleanze storiche del nostro paese. "Non credo sia opportuno mettere nella risoluzione che impegna il presidente del Consiglio ad ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma, 16 giu. (Adnkronos) - Oggi prima riunione-governo in vista dellaper il passaggio del premier Mario Draghi in aula il 21 e 22 giugno sul Consiglio europeo. Un primo confronto sulla base dell'ordine del giorno del Consiglio (che è stato recapitato proprio oggi) e quindi un 'giro di tavolo' sul punto di vista delle varie forze politiche. "Clima buono, c'è la volontà di arrivare a una soluzione condivisa", riferisce all'Adnkronos chi ha partecipato alla riunione. Insomma, nessuno smarcamento. Né da Lega né dai 5 Stelle reduci oggi da un duro intervento del ministro pentastellato degli Esteri, Luigi Di Maio, che ha 'ammonito' i suoi a non 'disallinearsi' rispetto all'asse delle alleanze storiche del nostro paese. "Non credo sia opportuno mettere nellache impegna il presidente del Consiglio ad ...

