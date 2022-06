Ucraina | Draghi | dobbiamo sbloccare il grano | dramma si avvicina

(Di giovedì 16 giugno 2022) "milioni di tonnellate dibloccate, ci sono due settimane per sminare i porti, il raccolto arriverà alla fine di settembre: una serie di scadenza che diventano sempre più ...

Pubblicità

...hanno fatto i cittadini " e ha ricordato " la grande solidarietà mostrata dagli italiani e da tutti gli europei per accogliere chi scappava dall'". Crimini di guerra e crisi alimentare...Noi oggi siamo qui per questo, per aiutare l'a ricostruire il suo futuro". Lo ha detto il premier Marionella conferenza stampa dei leader Ue a Kiev con il presidente ucraino Volodymyr ...Kiev, 16 giu. (askanews) - "Oggi ho visitato Irpin, luogo di massacri e fatti terribili che condanniamo senza esitazioni. Diamo il nostro pieno sostegno alle indagini sui crimini di guerra ma oggi sen ...Kiev, 16 giu. (askanews) - Oggi 'il messaggio più importante è che l'Italia vuole l'Ucraina nell'Ue e vuole che abbia lo status di candidato, ...