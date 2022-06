Tutto pronto per “Benvenuti a Scauri” (Di giovedì 16 giugno 2022) Minturno – Tornare a divertirsi, ad ascoltare musica dal vivo e a fare festa in piazza. Questo il leitmotiv dell’evento “Benvenuti a Scauri”, promosso dall’Amministrazione Comunale di Minturno per salutare l’imminente arrivo dell’estate. L’apertura della manifestazione verrà affidata allo spettacolo teatrale “I tre porcellini”, in programma giovedì 16 giugno, alle 21,30, presso l’Oratorio Parrocchiale di Sant’Albina. Ad animare la serata ad ingresso libero, dedicata ai bambini, sarà la Compagnia “I Guardiani dell’Oca” di Tollo (Chieti). Il ciclo di iniziative allestito dal Comune, darà spazio poi alla musica live in Piazza S. Albina (ex Rotelli). Venerdì 17, alle 21,30, i riflettori si accenderanno sul concerto “One Man Show” di Marco Viccaro Bucalone e del dj/set voice Mario Tribuzio. Marco Viccaro Bucalone è un chitarrista, polistrumentista, ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 16 giugno 2022) Minturno – Tornare a divertirsi, ad ascoltare musica dal vivo e a fare festa in piazza. Questo il leitmotiv dell’evento “”, promosso dall’Amministrazione Comunale di Minturno per salutare l’imminente arrivo dell’estate. L’apertura della manifestazione verrà affidata allo spettacolo teatrale “I tre porcellini”, in programma giovedì 16 giugno, alle 21,30, presso l’Oratorio Parrocchiale di Sant’Albina. Ad animare la serata ad ingresso libero, dedicata ai bambini, sarà la Compagnia “I Guardiani dell’Oca” di Tollo (Chieti). Il ciclo di iniziative allestito dal Comune, darà spazio poi alla musica live in Piazza S. Albina (ex Rotelli). Venerdì 17, alle 21,30, i riflettori si accenderanno sul concerto “One Man Show” di Marco Viccaro Bucalone e del dj/set voice Mario Tribuzio. Marco Viccaro Bucalone è un chitarrista, polistrumentista, ...

