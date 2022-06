Torna “Bergamovola” | il festival degli aquiloni

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 16 giugno 2022) Bergamo. Domenica 19 giugno dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, al Parco della Trucca, si terrà l’ottava edizione di, ildei Servizi per l’Infanzia e la Genitorialità del Comune di Bergamo, organizzato dal Consorzio Solco Città Aperta, in collaborazione con HG80 impresa sociale, Bergamo In Aria, Sistema Bibliotecario Urbano, Il Circolo dei Narratori, La Casa di Leo, Mani di Mamma, WeScience – BergamoScienza, Fabbrica dei Sogni e Yoga Space. Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, e due anni di assenza forzata,con attività su una sola giornata, con l’obiettivo di aggregare persone di tutte le età, bambini e famiglie, ma anche giovani e adulti con un mix di laboratori, corsi di pilotaggio, letture e volo libero ...