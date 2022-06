Spello, la città dei fiori diventa ancora più bella in estate: ecco il motivo (Di giovedì 16 giugno 2022) In Umbria a due passi da Foligno si trova uno dei Borghi più belli d’Italia: Spello. Noto anche come la città dei fiori, da maggio ad agosto è un tripudio di bellezza. Il motivo? Il festival della fioritura. Fondato dagli Umbri, Spello è un delizioso borgo posto tra Assisi e Foligno che merita di essere visitato. Per l’armonia delle sue costruzioni per l’atmosfera di grande pace e soprattutto per le infiorate. LEGGI ANCHE: — Castelluccio di Norcia, periodo della fioritura: quando andare Spello e la manifestazione ‘Finestre, Balconi e Vicoli fioriti’. Foto Elena BalestriCon i petali dei fiori essiccati vengono realizzati tappeti floreali con raffigurazioni sacre. Una tradizione antica che rende uniche le strade ... Leggi su funweek (Di giovedì 16 giugno 2022) In Umbria a due passi da Foligno si trova uno dei Borghi più belli d’Italia:. Noto anche come ladei, da maggio ad agosto è un tripudio di bellezza. Il? Il festival dellatura. Fondato dagli Umbri,è un delizioso borgo posto tra Assisi e Foligno che merita di essere visitato. Per l’armonia delle sue costruzioni per l’atmosfera di grande pace e soprattutto per le infiorate. LEGGI ANCHE: — Castelluccio di Norcia, periodo dellatura: quando andaree la manifestazione ‘Finestre, Balconi e Vicoliti’. Foto Elena BalestriCon i petali deiessiccati vengono realizzati tappeti floreali con raffigurazioni sacre. Una tradizione antica che rende uniche le strade ...

Pubblicità

LucianoAngelucc : RT @Umbriaecultura: Dai parcheggi prenotabili online alle modifiche della viabilità, il piano di sicurezza con cui le artistiche Infiorate… - Umbriaecultura : Dai parcheggi prenotabili online alle modifiche della viabilità, il piano di sicurezza con cui le artistiche Infior… - ElisaC79670625 : RT @DaUmbria: Torna il 18 e 19 giugno l' Infiorate di Spello,, giunte quest'anno alla 22° edizione... Per tutte le info consultate il sit… - Cinzia242 : RT @DaUmbria: Torna il 18 e 19 giugno l' Infiorate di Spello,, giunte quest'anno alla 22° edizione... Per tutte le info consultate il sit… - MaurizioMao4 : RT @DaUmbria: Torna il 18 e 19 giugno l' Infiorate di Spello,, giunte quest'anno alla 22° edizione... Per tutte le info consultate il sit… -