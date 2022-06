“Sei un mostro”. Omicidio Elena, il dolore straziante e la furia del papà Alessandro Del Pozzo (Di giovedì 16 giugno 2022) Il padre di Elena Del Pozzo parla per la prima volta dopo l’Omicidio della figlia di 5 anni. La bambina è stata trovata morta dopo la confessione della madre, la 23enne Martina Patti, crollata dopo un interrogatorio fiume da parte dei carabinieri di Catania. Elana Del Pozzo è stata trovata senza vita a Tremestieri Etneo, in provincia di Catania, dopo che la madre ne aveva denunciato il rapimento da parte di un commando di tre uomini armati di pistola e incappucciati. Una ricostruzione che fin da subito non ha convinto gli inquirenti e così, durante l’interrogatorio in procura la donna ha confessato l’Omicidio della figlia e ha portato i carabinieri sul luogo della sepoltura. Il padre di Elena Del Pozzo parla per la prima volta dopo ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 16 giugno 2022) Il padre diDelparla per la prima volta dopo l’della figlia di 5 anni. La bambina è stata trovata morta dopo la confessione della madre, la 23enne Martina Patti, crollata dopo un interrogatorio fiume da parte dei carabinieri di Catania. Elana Delè stata trovata senza vita a Tremestieri Etneo, in provincia di Catania, dopo che la madre ne aveva denunciato il rapimento da parte di un commando di tre uomini armati di pistola e incappucciati. Una ricostruzione che fin da subito non ha convinto gli inquirenti e così, durante l’interrogatorio in procura la donna ha confessato l’della figlia e ha portato i carabinieri sul luogo della sepoltura. Il padre diDelparla per la prima volta dopo ...

