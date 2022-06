Riverdale: l'attore Ryan Grantham accusato di complotto contro il primo ministro canadese Justin Trudeau (Di giovedì 16 giugno 2022) L'attore Ryan Grantham, già in carcere per l'omicidio della mamma, è stato accusato di aver organizzato un complotto contro il primo ministro canadese Justin Trudeau. Una verità agghiacciante quella che riguarda il giovane attore Ryan Grantham, apparso in Riverdale e in film come Diario di una Schiappa: già arrestato per la morte di sua madre, ora emerge che stava architettando un complotto contro il primo ministro Justin Trudeau. Ryan Grantham, ex attore di Riverdale e ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 16 giugno 2022) L', già in carcere per l'omicidio della mamma, è statodi aver organizzato unil. Una verità agghiacciante quella che riguarda il giovane, apparso ine in film come Diario di una Schiappa: già arrestato per la morte di sua madre, ora emerge che stava architettando unil, exdie ...

Pubblicità

letiben77 : RT @comingsoonit: Ex attore bambino, il 24enne canadese #RyanGrantham, apparso in serie come Riverdale e film come Diario di una schiappa,… - comingsoonit : Ex attore bambino, il 24enne canadese #RyanGrantham, apparso in serie come Riverdale e film come Diario di una schi… - Rita63824771 : @Elikimi Che bello questo attore ha fatto Riverdale -