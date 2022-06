Resa dei conti tra Conte e Di Maio, l’ex premier replica al ministro: “Io antiatlantista? Stupidaggini. Fibrillazioni per il voto sul secondo mandato” (Di giovedì 16 giugno 2022) Resa dei conti nei Cinque Stelle. È alta, anzi altissima, tensione tra i pentastellati. Scendono in campo i governisti del Movimento per intimare l’altolà al loro stesso leader, Giuseppe Conte. Provocazioni che l’ex premier non incassa “zitto e buono” ma a cui risponde per le rime. A prendere posizione contro Conte è il ministro degli Esteri in persona ed ex capo politico dei 5S, Luigi Di Maio. Un attacco in piena regola che spazia dalle considerazioni sulla débâcle alle amministrative agli avvisi sulla politica estera. “Non abbiamo mai brillato alle amministrative ma non siamo neanche mai andati così male”, è la prima stoccata di Di Maio. Di Maio contro Conte “Credo che il M5S debba fare un grande ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 16 giugno 2022)deinei Cinque Stelle. È alta, anzi altissima, tensione tra i pentastellati. Scendono in campo i governisti del Movimento per intimare l’altolà al loro stesso leader, Giuseppe. Provocazioni chenon incassa “zitto e buono” ma a cui risponde per le rime. A prendere posizione controè ildegli Esteri in persona ed ex capo politico dei 5S, Luigi Di. Un attacco in piena regola che spazia dalle considerazioni sulla débâcle alle amministrative agli avvisi sulla politica estera. “Non abbiamo mai brillato alle amministrative ma non siamo neanche mai andati così male”, è la prima stoccata di Di. Dicontro“Credo che il M5S debba fare un grande ...

