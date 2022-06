Real Madrid, Florentino Perez su Mbappé: «La chiamata di Macron non ha senso…» (Di giovedì 16 giugno 2022) Il presidente del Real Madrid Florentino Perez ha parlato del mancato arrivo ai Blancos di Mbappé Florentino Perez, presidente del Real Madrid, in una intervista a El Chiringuito Tv ha parlato del mancato arrivo ai Blancos di Kylian Mbappé che sembrava ormai fatto. PRESSIONE POLITICA – «Mbappé non mi ha tradito. Ci ha detto che il suo sogno era giocare per il Real Madrid, molte e molte volte. Ma poi tutto è cambiato in 15 giorni a causa della pressione politica ed economica. Macron ha chiamato Mbappé, non ha senso. Il PSG gli ha offerto di essere il leader del progetto, ha cambiato tutto. Non ho visto lo stesso Kylian ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 giugno 2022) Il presidente delha parlato del mancato arrivo ai Blancos di, presidente del, in una intervista a El Chiringuito Tv ha parlato del mancato arrivo ai Blancos di Kylianche sembrava ormai fatto. PRESSIONE POLITICA – «non mi ha tradito. Ci ha detto che il suo sogno era giocare per il, molte e molte volte. Ma poi tutto è cambiato in 15 giorni a causa della pressione politica ed economica.ha chiamato, non ha senso. Il PSG gli ha offerto di essere il leader del progetto, ha cambiato tutto. Non ho visto lo stesso Kylian ...

