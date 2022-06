Potrebbe non essere lanciato il Samsung Galaxy S22 FE (Di giovedì 16 giugno 2022) Il Samsung Galaxy S22 FE Potrebbe essere stato cancellato, anche se la questione non è ancora stata ufficializzata. Come riportato da ‘SamMobile‘, non c’è traccia in Rete del modello, che dovrebbe vedere la luce con il codice ‘SM-S900‘. Il device farebbe da successore al Samsung Galaxy S21 FE, che, a sua volta, sarebbe dovuto arrivare nel 2021, ma che è stato annunciato all’inizio dell’anno con notevole ritardo (passarono diversi mesi dalle previsioni). Il telefono, tra l’altro, pare non aver riscontrato lo stesso successo commerciale del suo predecessore, il Galaxy S20 FE, un’altra ragione che Potrebbe indurci a pensare che il Samsung Galaxy S22 FE sia stato effettivamente cancellato, almeno per il momento. Il ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 16 giugno 2022) IlS22 FEstato cancellato, anche se la questione non è ancora stata ufficializzata. Come riportato da ‘SamMobile‘, non c’è traccia in Rete del modello, che dovrebbe vedere la luce con il codice ‘SM-S900‘. Il device farebbe da successore alS21 FE, che, a sua volta, sarebbe dovuto arrivare nel 2021, ma che è stato annunciato all’inizio dell’anno con notevole ritardo (passarono diversi mesi dalle previsioni). Il telefono, tra l’altro, pare non aver riscontrato lo stesso successo commerciale del suo predecessore, ilS20 FE, un’altra ragione cheindurci a pensare che ilS22 FE sia stato effettivamente cancellato, almeno per il momento. Il ...

