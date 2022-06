Nessun membro della royal family resiste al fascino delle gare ippiche (Di giovedì 16 giugno 2022) Non poteva mancare la principessa Anna alle esclusive gare ippiche del royal Ascot 2022. E, infatti, anche la figlia prediletta della regina Elisabetta si è unita al resto della royal family nel secondo giorno della manifestazione. Grande amante dei cavalli, la principessa ha seguito il dress code dell’evento – che voleva look eccentrici – alla sua maniera. Ovvero: elegante, in stile, chic, ma senza dare nell’occhio. E così si è presentata con un abito a tubino grigio dal tessuto cangiante e dalle maniche lunghe. (Photo by Samir Hussein/WireImage) Leggi anche › Il royal look del giorno. La sfilata delle reali inglesi al royal ... Leggi su iodonna (Di giovedì 16 giugno 2022) Non poteva mancare la principessa Anna alle esclusivedelAscot 2022. E, infatti, anche la figlia predilettaregina Elisabetta si è unita al restonel secondo giornomanifestazione. Grande amante dei cavalli, la principessa ha seguito il dress code dell’evento – che voleva look eccentrici – alla sua maniera. Ovvero: elegante, in stile, chic, ma senza dare nell’occhio. E così si è presentata con un abito a tubino grigio dal tessuto cangiante e dalle maniche lunghe. (Photo by Samir Hussein/WireImage) Leggi anche › Illook del giorno. La sfilatareali inglesi al...

