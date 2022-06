Mercedesz finisce in infermeria con quattro punti di sutura | anche Nicolas dal medico | ecco cosa è successo

Pubblicità

Inizia così il libro econ il dialogo. Perchè Django ha avuto così successo E' un film ... Edoardo Tavassi,Henger lo spoglia all'Isola dei Famosi!/ Lo lascia senza costume e.. FRANCO ...Leggi anche > Isola dei famosi, Edoardoin infermeria: cosa è successo e come sta ora Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis dà consigli a Mercédesz Henger su come conquistare Edoardo Tavassi ...Mercedesz Henger e Estefania Bernal si sono divertite a rubare il costume a Edoardo Tavassi mentre era in acqua.Gossip TV. Nick Luciani finisce ancora una volta nel mirino di Nicolas Vaporidis a L'Isola dei Famosi. (ComingSoon.it) L’attore infatti ha cercato di dare dei consigli a Mercedesz su come comportarsi ...