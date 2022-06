Lory Del Santo e Marco Cucolo: è finita per sempre? L’ex naufraga interviene e svela come stanno le cose (Di giovedì 16 giugno 2022) Lory Del Santo e Marco Cucolo si sono detti addio per “colpa” dell’Isola dei Famosi? L’ex naufraga sarebbe stata più che chiara rispetto alla sua posizione nei confronti del compagno. Senza le doverose scuse pubbliche, il giovane, ritiratosi dal reality a causa di problemi di salute, non potrà accedere in casa. La Del Santo non... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 16 giugno 2022)Delsi sono detti addio per “colpa” dell’Isola dei Famosi?sarebbe stata più che chiara rispetto alla sua posizione nei confronti del compagno. Senza le doverose scuse pubbliche, il giovane, ritiratosi dal reality a causa di problemi di salute, non potrà accedere in casa. La Delnon... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

