LCR, De Santis: Malagrotta, agenti Polizia Locale senza protezioni (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma – “Raccolgo con sconcerto e stupore la notizia secondo cui gli agenti di Polizia Locale impegnati nel servizio d’ordine presso il Tmb di Malagrotta preda del rogo non hanno alcuna protezione, nonostante siano pienamente impegnati in relazione ai rischi connessi all’aerodispersione del combustibile e degli agenti inquinanti.” “Di fatto, gli agenti dovranno garantire il rispetto dell’ordinanza di Gualtieri senza alcuno strumento di tutela per la sicurezza individuale. Mi sembra un fatto molto grave: mi rifaccio a quanto denunciato da alcune sigle sindacali e chiedo urgente riscontro in merito”. Così in una nota il consigliere capitolino, Antonio De Santis (Lista Civica Raggi). (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma – “Raccolgo con sconcerto e stupore la notizia secondo cui glidiimpegnati nel servizio d’ordine presso il Tmb dipreda del rogo non hanno alcuna protezione, nonostante siano pienamente impegnati in relazione ai rischi connessi all’aerodispersione del combustibile e degliinquinanti.” “Di fatto, glidovranno garantire il rispetto dell’ordinanza di Gualtierialcuno strumento di tutela per la sicurezza individuale. Mi sembra un fatto molto grave: mi rifaccio a quanto denunciato da alcune sigle sindacali e chiedo urgente riscontro in merito”. Così in una nota il consigliere capitolino, Antonio De(Lista Civica Raggi). (Agenzia Dire)

Pubblicità

LavoroLazio_com : Ex Cinema Metropolitan, De Santis (LcR): 'Maggioranza dem boccia riqualificazione ex cinema metropolitan” 'Quel c… - LavoroLazio_com : Roma Capitale, De Santis (LcR): 'Stallo Giunta Gualtieri su tema smart working' 'Roma Capitale non può in alcun mo… - M5SRoma : Intervento Commissione Pari Oppurtunità di Antonio De Santis LcR Segui qui: - lupazzottu : RT @M5SRoma: 'Mancini, il re delle nomine di Gualtieri, scivola sui rifiuti'. L'accusa M5S Antonio De Santis LcR contro il deputato Claudio… - M5SRoma : 'Mancini, il re delle nomine di Gualtieri, scivola sui rifiuti'. L'accusa M5S Antonio De Santis LcR contro il deput… -