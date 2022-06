Juventus, incontro con l’Atletico per Morata: sul piatto tre contropartite, la risposta dei Colchoneros (Di giovedì 16 giugno 2022) La Juventus continua a muoversi sul fronte mercato, i bianconeri sono attivissimi per costruire una squadra molto forte in grado di tornare a lottare per la vittoria dello scudetto. Il contatto a Montecarlo tra Massimiliano Allegri e Luis Campos, il nuovo responsabile dell’area tecnica del Psg ha scatenato le prime voci. Il mercato della Juventus è bloccato all’arrivo di Pogba, ancora da ufficializzare mentre la strategia di Allegri e del club non sembra andare nella stessa direzione. Allegri ha bisogno di calciatori esperti, già pronti per il grande calcio per tornare a vincere lo scudetto mentre l’idea della dirigenza è quella di ripartire con un gruppo giovane dopo i problemi economici degli ultimi anni. Sul fronte attacco è ancora bloccata la trattativa con Angel Di Maria. La Juventus non ha intenzione di spingersi oltre i 7 ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 16 giugno 2022) Lacontinua a muoversi sul fronte mercato, i bianconeri sono attivissimi per costruire una squadra molto forte in grado di tornare a lottare per la vittoria dello scudetto. Il contatto a Montecarlo tra Massimiliano Allegri e Luis Campos, il nuovo responsabile dell’area tecnica del Psg ha scatenato le prime voci. Il mercato dellaè bloccato all’arrivo di Pogba, ancora da ufficializzare mentre la strategia di Allegri e del club non sembra andare nella stessa direzione. Allegri ha bisogno di calciatori esperti, già pronti per il grande calcio per tornare a vincere lo scudetto mentre l’idea della dirigenza è quella di ripartire con un gruppo giovane dopo i problemi economici degli ultimi anni. Sul fronte attacco è ancora bloccata la trattativa con Angel Di Maria. Lanon ha intenzione di spingersi oltre i 7 ...

