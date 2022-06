Industria 4.0, esoscheletri robotici indossabili per supportare gli operai del futuro (Di giovedì 16 giugno 2022) L’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) e l’Inail presentano i nuovi prototipi di esoscheletri robotici collaborativi a uso Industriale che serviranno per rendere il lavoro in ambito Industriale e manifatturiero più sicuro. Grazie ai motori elettrici con cui sono equipaggiati e ad algoritmi di intelligenza artificiale, questi dispositivi indossabili supporteranno lavoratori e lavoratrici nei compiti più gravosi dal punto di vista fisico, diminuendone lo sforzo fino al 40% e determinando una riduzione di infortuni sul lavoro e malattie professionali croniche. Le patologie lavoro-correlate a carico del sistema muscolo-scheletrico sono, infatti, le più frequenti sul posto di lavoro e pari al 68% di tutte le malattie professionali denunciate all’Inail nel 2020, percentuale in crescita costante dal 2016. Di ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 16 giugno 2022) L’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) e l’Inail presentano i nuovi prototipi dicollaborativi a usole che serviranno per rendere il lavoro in ambitole e manifatturiero più sicuro. Grazie ai motori elettrici con cui sono equipaggiati e ad algoritmi di intelligenza artificiale, questi dispositivisupporteranno lavoratori e lavoratrici nei compiti più gravosi dal punto di vista fisico, diminuendone lo sforzo fino al 40% e determinando una riduzione di infortuni sul lavoro e malattie professionali croniche. Le patologie lavoro-correlate a carico del sistema muscolo-scheletrico sono, infatti, le più frequenti sul posto di lavoro e pari al 68% di tutte le malattie professionali denunciate all’Inail nel 2020, percentuale in crescita costante dal 2016. Di ...

Pubblicità

IITalk : RT @andreacreativo: #Robotica, accordo @IITalk-@inail_gov: in fabbrica arrivano gli esoscheletri per gestire le attività più pesanti con l'… - UnaTecnologia : RT @andreacreativo: #Robotica, accordo @IITalk-@inail_gov: in fabbrica arrivano gli esoscheletri per gestire le attività più pesanti con l'… - andreacreativo : #Robotica, accordo @IITalk-@inail_gov: in fabbrica arrivano gli esoscheletri per gestire le attività più pesanti co… - StartComNews : Robotica, accordo Iit-Inail: in fabbrica arrivano gli esoscheletri -