Governo | Tajani? Farlo cadere sarebbe un errore

Antonio_Tajani : Flavio Tosi risponde all'appello ai moderati del Presidente Berlusconi. Lui e tutte le liste civiche che lo hanno s… - Antonio_Tajani : Abbiamo incontrato sindacati e rappresentanti del mondo imprenditoriale dell'automotive. Il governo dia vita a una…

"Noi lavoriamo per aiutare il governo a fare le cose giuste. Far cadere il governo sarebbe un errore. Ma non credo che accadrà". Lo afferma il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, commentando le difficoltà interne alla maggioranza. 16 giugno 2022. Dure critiche del ministro degli Esteri verso la leadership del Movimento di Giuseppe Conte. Si alzano anche voci interne che accusano il ruolo dell'ex premier e il poco confronto dentro il partito ...