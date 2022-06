(Di giovedì 16 giugno 2022) “Tutto ciò che faremo sarà sempre incentrato sull’essere, nel nostro modo distintivo. Grazie alle opportunità rappresentate dall’elettrificazione e dall’elettronica, realizzeremo auto ancora più uniche”: è questa la promessa di John Elkann, presidente della, nel giorno in cui il Cavallino presenta il suo piano industriale. La prima notizia è che il suv made in Maranello, il “”, verrà presentato a2022 e avrà motore V12, arrivando a rappresentare poco meno del 20% delle consegne annuali. Mentre la prima100% elettrica verrà svelata nel. Ben 15 i nuovi lanci previsti nel periodo 2023-2026. Fra questi, i modelli Icona e Supercar costituiranno, in media, meno del 5% del totale volumi, le Serie Speciali intorno al 10%. Entro il 2026, ...

Pubblicità

infoiteconomia : Ferrari Purosangue: foto, anticipazioni, uscita della Suv V12 - - infoiteconomia : Ferrari Purosangue contro Bugatti Royal, sfida SUV digitale - infoiteconomia : Ferrari Purosangue: le anticipazioni sul SUV del Cavallino - MarcoScafati1 : #Ferrari, il suv Purosangue debutta a settembre e l’elettrica nel 2025. No a guida autonoma - Dealflower1 : Ferrari: a settembre il Suv, prima Rossa elettrica in arrivo nel 2025 Scopri di più -

... Maranello ha confermato nuovamente la scelta di dotare ildi un motore V12 e ha aggiunto che la presentazione si terrà a settembre .ELETTRICA Un discorso a parte merita la prima...Saranno ben 15 i nuovi modelli chepresenterà tra il 2023 e il 2026 , tra cui spicca la prima elettrica del marchio , in arrivo nel 2025. IlPurosangue, insomma, farà da apripista a una serie di vetture inedite. La conferma ...Saranno ben 15 i nuovi modelli che Ferrari presenterà tra il 2023 e il 2026, tra cui spicca la prima elettrica del marchio, in arrivo nel 2025. Il SUV Purosangue, insomma, farà da apripista a una ...Se Ferrari è quanto mai vicina a debuttare nel mondo dei SUV, lo stesso non si può dire del brand francese specializzato in hypercar che ancora non ha dato segnali certi da questo punto di vista.