Elena Del Pozzo, la rabbia del padre Alessandro: «Non è stata pazzia, la madre ha premeditato l’omicidio» (Di giovedì 16 giugno 2022) «Ho sentito parlare di pazzia e di gelosia morbosa, ma non ho sentito parlare di cattiveria e di sadismo. Come si può reputare un raptus quello che ha fatto Martina? Un omicidio premeditato e studiato in ogni particolare! I momenti di pazzia sono susseguiti da momenti di lucidità! Momenti in cui non si è nemmeno pentita di aver ucciso la bambina!». Si apre con queste parole la lettera di Alessandro, il padre di Elena Del Pozzo, la bambina di cinque anni uccisa dalla madre Martina Patti. Nella lettera, il padre della piccola Elena ha spiegato che quanto fatto dall’ex compagna alla figlia «è stato tutto calcolato», e dunque non è possibile parlare di presunto “raptus”: «La madre ha messo ... Leggi su open.online (Di giovedì 16 giugno 2022) «Ho sentito parlare die di gelosia morbosa, ma non ho sentito parlare di cattiveria e di sadismo. Come si può reputare un raptus quello che ha fatto Martina? Un omicidioe studiato in ogni particolare! I momenti disono susseguiti da momenti di lucidità! Momenti in cui non si è nemmeno pentita di aver ucciso la bambina!». Si apre con queste parole la lettera di, ildiDel, la bambina di cinque anni uccisa dallaMartina Patti. Nella lettera, ildella piccolaha spiegato che quanto fatto dall’ex compagna alla figlia «è stato tutto calcolato», e dunque non è possibile parlare di presunto “raptus”: «Laha messo ...

