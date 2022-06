“Educazione e Rispetto”, 15 tra MC e DJ nel nuovo album del produttore Gio Lama (Di giovedì 16 giugno 2022) “Educazione e Rispetto” è il nuovo album del produttore Gio Lama, da martedì 7 giugno in tutte le piattaforme digitali e in pre-order nella versione vinile special edition da venerdì 10 giugno, pubblicato da Aldebaran Records. “Ho convocato 15 artisti tutti più o meno della mia epoca, –commenta Gio Lama– la generazione che ha vissuto il grande buio del rap italiano degli anni 2000 e che nonostante tutto è ancora qui, una sorta di manipolo di sopravvissuti”. 15 diverse realtà da tutta Italia, 15 sfaccettature del rap più puro, le cui rime si sono incontrate con i beat di Gio Lama creati appositamente per tutti gli artisti ospiti. “Educazione e Rispetto” è un titolo volutamente controverso, è ... Leggi su atomheartmagazine (Di giovedì 16 giugno 2022) “” è ildelGio, da martedì 7 giugno in tutte le piattaforme digitali e in pre-order nella versione vinile special edition da venerdì 10 giugno, pubblicato da Aldebaran Records. “Ho convocato 15 artisti tutti più o meno della mia epoca, –commenta Gio– la generazione che ha vissuto il grande buio del rap italiano degli anni 2000 e che nonostante tutto è ancora qui, una sorta di manipolo di sopravvissuti”. 15 diverse realtà da tutta Italia, 15 sfaccettature del rap più puro, le cui rime si sono incontrate con i beat di Giocreati appositamente per tutti gli artisti ospiti. “” è un titolo volutamente controverso, è ...

