Draghi, Macron e Scholz a Kiev per mostrare "l'unità europea": ma su soluzione militare e adesione 'rapida' all'Ue le divisioni rimangono (Di giovedì 16 giugno 2022) Chissà cosa si saranno detti, quale strategia diplomatica avranno concordato Emmanuel Macron, Mario Draghi e Olaf Scholz nel corso del lungo viaggio che dalla Polonia, in treno, li ha portati fino a Kiev. I tre non sono infatti semplici capi di Stato e di governo di tre Paesi europei qualsiasi, sono i rappresentanti dei tre Stati membri più importanti, ma soprattutto gli alfieri della strategia del dialogo sempre aperto con Mosca osteggiata dal governo di Volodymyr Zelensky, da Washington, Londra e anche dai vertici di Bruxelles. Il loro viaggio in Ucraina per incontrare i membri dell'esecutivo di Kiev può rappresentare una definitiva svolta nelle strategie europee riguardo alla guerra, in un gioco di equilibri tra diplomazia ed esclusivo sostegno militare. Sceso dal vagone che nella ...

