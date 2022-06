Deulofeu, Napoli e Udinese pronte a chiudere: si discute di bonus, dettagli ed eventuali contropartite (Di giovedì 16 giugno 2022) “L’accordo con Deulofeu c’è ed è già un’ottima base. Anzi un incentivo a mettere a punto l’accordo con l’Udinese, in rampa di lancio dopo il contatto tra De Laurentiis e Pozzo”. Il Corriere dello Sport fa il punto sulla trattativa Napoli-Deulofeu. C’è l’accordo con il calciatore, si limano i dettagli di quello tra i due club. Al giocatore fa gola la possibilità di giocare in Champions la prossima stagione. “ecco perché l’offerta azzurra è di quelle che valgono un treno, tanto da accontentarsi – si fa per dire – di un ritocco minimo dell’ingaggio già importante percepito con l’Udinese: da 2,8 milioni a 3. Fino al 2027”. Non resta che limare la distanza che separa i due club. “la prima offerta sfiorò i 13 milioni a fronte di una richiesta iniziale di 25 milioni, ma poi lavorando di fino ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 16 giugno 2022) “L’accordo conc’è ed è già un’ottima base. Anzi un incentivo a mettere a punto l’accordo con l’, in rampa di lancio dopo il contatto tra De Laurentiis e Pozzo”. Il Corriere dello Sport fa il punto sulla trattativa. C’è l’accordo con il calciatore, si limano idi quello tra i due club. Al giocatore fa gola la possibilità di giocare in Champions la prossima stagione. “ecco perché l’offerta azzurra è di quelle che valgono un treno, tanto da accontentarsi – si fa per dire – di un ritocco minimo dell’ingaggio già importante percepito con l’: da 2,8 milioni a 3. Fino al 2027”. Non resta che limare la distanza che separa i due club. “la prima offerta sfiorò i 13 milioni a fronte di una richiesta iniziale di 25 milioni, ma poi lavorando di fino ...

