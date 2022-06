CS | GO | grana per BIG | il coach gob b positivo al Covid-19

Leggi su esports247

(Di giovedì 16 giugno 2022) Il roster di BIG di CS:GO ha dovuto fare a meno del proprio allenatore per la partita contro l’ENCE nelle BLAST Premier Spring Finals. Fatih “gob b” Dayik è infatti risultatoal test per il-19. L’annuncio è stato dato direttamente dall’organizzazione di esports. Il posto di gob b è stato preso da Nils “k1to” Gruhne, ex membro della formazione titolare BIG per tutto il 2020 e il 2021, spostato nel roster della BIG Academy lo scorso marzo. Update: unfortunately @gobelante has tested positive earlier today, and won’t be able to stand behind the team for #BLASTPremier. In his absence, @k1tocs will help out again as ourfor the event! pic.twitter.com/aMlRsNEyFc — BIG (@BIGCLANgg) June 15, 2022 Gob b è stato un pilastro per l’organizzazione con sede in Germania per oltre cinque anni, riuscendo a ricoprire diversi ...