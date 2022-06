(Di giovedì 16 giugno 2022) #è stato confermato. Il talk condotto dasu Rai tre, accusato di avere ospiti filoputiniani e nonostante le polemiche sul contratto ad Alessandro Orsini nella prossima stagione televisiva ci sarà. Merito anche degli ascolti in crescita. Antonio Di Bella, nuovo direttore degli approfondimenti, ha infatti presentato il palinsesto in un vertice informale a Viale Mazzini. Riporta Il Fatto quotidiano che la sua lista è uguale a quella dell'ex direttore Mario Orfeo, che prevedeva la presenza di #. E se l'amministratore delegato Carlo Fuortes parla di talk come "format inadeguato all'approfondimento giornalistico", Andrea Romano rilancia l'allarme sulla presenza di troppe posizioni filo-Putin nei programmi Rai: "È come se negli anni 40 ci ...

Liberoquotidiano.it

In sostanza, nella prossima stagione tv rivedremo "" con il suo carico di risse e di opinionisti considerati "filo putiniani" e "" con il suo carico di inchieste che fanno imbufalire ...Il M5S ha difeso "" e proposto un s ondaggio sulla qualità dei programmi tra i cittadin ... Maurizio Gasparri di Forza Italia ha criticatoche "è stato smentito da una Procura della ... CartaBianca, un report per controllare Bianca Berlinguer: l'ultima trappola in Rai Anche stavolta, in Rai, finisce tutto in burla. Tanto siamo in tv. Dove va Mario Orfeo cacciato dalla super poltrona della direzione approfondimenti Viene placidamente rimesso su quella del Tg3. È qu ...Il ritardo nella consegna dei palinsesti sembra una motivazione di facciata, non certo quella autentica. L’a.d. di Viale Mazzini Carlo Fuortes ha rimosso dall’incarico di responsabile ...