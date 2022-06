Calciomercato Lazio, il colpo può arrivare dal Chelsea: lo ha chiesto Sarri! (Di giovedì 16 giugno 2022) La Lazio targata Maurizio Sarri bis avrà il dovere di fare bene. Lo aveva detto anche il presidente Lotito la scorsa settimana, dovrà ribadirlo il campo in questa stagione: nel breve termine lo scudetto non può più essere visto come una chimera, come un sogno, come un obiettivo da perseguire. Per farlo è necessario dare all’allenatore una rosa che possa dire la sua anche in ottica Europa League, a maggior ragione se i cugini hanno saputo portare la Capitale al centro del continente. Kepa Lazio CalciomercatoGiocatori di spessore e con esperienza, anche internazionale, che non guasta. Sono queste le basi da cui si muovono gli identikit di Tare alla ricerca di elementi che possano arricchire il valore tecnico della rosa biancoceleste. Per il gioco di Sarri, è necessario anche un portiere che possa dettare i tempi quasi da playmaker. ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 16 giugno 2022) Latargata Maurizio Sarri bis avrà il dovere di fare bene. Lo aveva detto anche il presidente Lotito la scorsa settimana, dovrà ribadirlo il campo in questa stagione: nel breve termine lo scudetto non può più essere visto come una chimera, come un sogno, come un obiettivo da perseguire. Per farlo è necessario dare all’allenatore una rosa che possa dire la sua anche in ottica Europa League, a maggior ragione se i cugini hanno saputo portare la Capitale al centro del continente. KepaGiocatori di spessore e con esperienza, anche internazionale, che non guasta. Sono queste le basi da cui si muovono gli identikit di Tare alla ricerca di elementi che possano arricchire il valore tecnico della rosa biancoceleste. Per il gioco di Sarri, è necessario anche un portiere che possa dettare i tempi quasi da playmaker. ...

