Calciomercato Juve | la decisione dell’Atletico per Morata!

(Di giovedì 16 giugno 2022) Come riportato da Fabrizio Romano, non è stato trovato nessun accordo trantus e Atletico Madrid per il riscatto di Álvaro Morata. Lo spagnolo, dunque, ritornerà all’Atletico dopo due stagioni in prestito: termina così la sua avventura con la maglia bianconera. Álvaro Morata returns to Atletico Madrid. No agreement withntus as things stand, Morata wants to feel important and he’s now coming back at Atléti. #transfersBuy option won’t be triggered, the decision has been made.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 16, 2022 In questi giorni, lantus ha provato ad ottenere degli sconti da parte dei colchoneros, offrendo 15 milioni più bonus e, come scritto dalla Gazzetta dello Sport, anche delle contropartite – inserendo i nomi di Kean, Rabiot e Zakaria. Il club spagnolo, però, è rimasto fermo sulla propria richiesta ...